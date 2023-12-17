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Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a bağlı il ve ilçe esnaf odalarının genel sekreterleri 2023 yılının son eğitim toplantısında bir araya geldi.

Birliğin Derviş Günday Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; TESK Ar-Ge Müdür Yardımcısı Ebru Kömez, Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Elif Karadağ, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Genel Sekreteri Furkan Pazarcı, Birlik Mali Müşaviri Kadir Altıparmak, il ve ilçe esnaf odası genel sekreterleri ile ÇESOB personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik olarak oda genel sekreterlerinin eğitimine önem verdiklerini belirterek, eğitim toplantısına katılan tüm kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri ile oda genel sekreterlerine teşekkür etti.

Daha sonra sırasıyla TESK Ar-Ge Müdür Yardımcısı Ebru Kömez, kapasite raporunun hazırlanması, yerli malı belgesi, dolaşım belgeleri ile ilgili sunum yaparken, Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Elif Karadağ, yeni çıkan yasa ve yönetmelikler, Birlik Mali Müşaviri Kadir Altıparmak ise muhasebe ve mali bilançolar ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantı, karşılıklı soru ve fikir alışverişleri ile son buldu.