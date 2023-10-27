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Sungurlu Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Sungurlu Belediye Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla Cumhuriyetimin 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı.

İlçenin işlek noktalarında esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı hediye eden ekipler, 29 Ekim günü tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.

Sungurlu Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin 100. yılını unutmadığını ifade eden vatandaşlar, Türk bayrağını ev ve iş yerlerine asacaklarını belirterek, Başkan Abdulkadir Şahiner’e teşekkürlerini ileti.

Öte yandan, belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir tarafı bayraklarla donatıldı. (İHA)