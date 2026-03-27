Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Ek, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) seçim süreci öncesinde bir oda başkanının sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

ÇESOB’a bağlı 40 odanın tamamının eşit ve özgür olduğunu vurgulayan Ek, hiçbir odanın diğerine üstünlüğü bulunmadığını, ÇESOB’un ise tüm odaların ortak çatısı ve birleştirici gücü olduğunu ifade etti.

Genel kurulların büyük bir demokratik olgunluk içerisinde tamamlandığını belirten Ek, şimdi ise esnafın geleceğini belirleyecek yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimlerine hazırlanıldığını söyledi. Bu sürecin Ahilik kültürüne yakışır şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Ek, bir oda başkanının sosyal medyada yaptığı paylaşımın camiada rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Ek, açıklamasında “merkez-ilçe” ayrımının körüklenmesinin esnafı bölmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini belirterek, esnafın Bağ-Kur primleri, artan kira ve girdi maliyetleri ile finansmana erişim gibi ciddi sorunlarla mücadele ettiğini hatırlattı. Başkan Ek, bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken yapılan talihsiz açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Esnafın oyunun kimsenin kontrolünde olmadığını belirten Ek, esnafın hür iradesiyle sandığa giderek oyunu kullandığını, seçim sonuçlarına saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, esnafın oyunun “bahis” konusu yapılmasını ise sert bir dille eleştirdi.

Esnaf odalarının kumar masası ya da iddia bayii olmadığını kaydeden Ek, esnafın iradesini ipotek altına almaya yönelik söylemlerin hem hadsiz hem de kabul edilemez olduğunu belirtti. Başkan Ek, söz konusu paylaşımın Ahilik gelenekleri ve esnaf ahlakıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Sedat Ek, açıklamasının sonunda, söz konusu ifadelerin sahibi olan oda başkanını sergilediği tutum nedeniyle 20 bini aşkın esnaf ve sanatkârdan derhal özür dilemeye davet etti.

