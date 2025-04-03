Çorum’da yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre; Albayrak Caddesi’nde ikamet eden Şerif Çınar (58)’dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler Çınar’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince ikamette yapılan incelemelerin ardından Çınar’ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.