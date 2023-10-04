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Evlere turizm konutu ruhsatı asılacak. Ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde. Kiracı Emniyet’e bildirilecek. Komşudan kiralama izni alınacak, gelir ve konaklama vergisi ödenecek. İşte detaylar..

Turizm gelirini baltalayan, devletin vergi kaybına neden olan, kiralık konut sorununu artıran, güvenlik zafiyetine neden olan günlük kiralık evlere çeki düzen getirecek yasa teklifi netleşti.

EVİNİ KİRALAMAK İSTEYEN 'TURİZM KONUTU' RUHSATI ALMAK ZORUNDA

Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak.

Evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.

Edinilen bilgilere göre, ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek.

Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda.

Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak.

Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.

Günlük kiralamalarda kişilerin kimlik bildirimi olmadığı için bazen bu evler yasadışı işler için de kullanılabiliyor.

Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek.

Haber7.com