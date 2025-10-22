Sungurlu’ya bağlı Karakaya Köyü'nün yanına yapılmak istenen ÇED olumlu raporu alınan taşocağı için köylülerin eylemi devam ediyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de eyleme destek vermek için köylülerle bir araya geldi.

Köylülerin, “Anamızdan, atamızdan kalan toprağımızı terk etmeyeceğiz. Karakaya köylüleri olarak hileyle onay alan Çelikler Holding'e ait taş ocağı projesine karşı nöbetteyiz. Köyün dibine bu taş ocağı açılırsa biz öldük demektir” dediğini aktaran Milletvekili Tahtasız, taş ocağının faaliyete geçtiği takdirde etrafa yayılacak tozdan ve gürültüden köylülerin, hayvanların ve tarım arazilerin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Tahtasız, “Taş Ocağı'na ÇED olumlu raporu veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını bu projeyi yeniden gözden geçirmeye ve durdurmaya, köylülerin feryatlarını duymaya davet ediyoruz” dedi.