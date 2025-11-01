Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Çorum’un eylül ayında ihracatı bir önceki aya göre yüzde 28,07 azalırken, ithalatı ise yüzde 73,5 artış gösterdi.

Çorum’un yılın ilk 9 ayında toplam ihracatı 2 milyar 377 milyon 670 bin dolar olurken ithalatı ise 2 milyar 411 milyon 018 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat %8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat %5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’da ise ağustos ayında 293 milyon 805 bin dolar olan ihracatı eylülde 211 milyon 335 bin dolara gerilerken aynı dönemde 221 milyon 771 bin dolar olan ithalatı ise yüzde 73,5 artarak 384 milyon 763 bin dolara yükseldi.

Eylül ayında Samsun’da ihracat 103 milyon 730 bin dolar, ithalat 96 milyon 217 bin dolar, Tokat’ta ihracat 3 milyon 264 bin dolar, ithalat 3 milyon 363 bin dolar, Amasya’da ise ihracat 15 milyon 853 bin dolar, ithalat 3 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti.