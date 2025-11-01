Vali Ali Çalgan, Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Çorum'a gelirken trafik kazası geçiren Muş’un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak’ı, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Çakmak’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Çalgan, geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi sürecinin en kısa sürede tamamlanarak sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.