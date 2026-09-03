Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş maçında uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular saha programını tamamladı.
Pas çalışmasıyla devam eden programda daha sonra dar alan oyunu gerçekleştirildi.
Antrenmanın devamında oyuncuların üç takıma ayrılmasıyla turnuva düzenlendi.
Günün programı koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.
Muhabir: Haber Merkezi