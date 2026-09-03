Arca Çorum FK'da transfer süresinin bitimine saatler kala hareketlilik yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Cengiz Ünder, Göktan Gürpüz, Emir Mahmic ve Moukoko'yu transfer eden kırmızı siyahlılarda, 2 ayrılık kesinleşti.

SERDAR VE THİAM AYRILDI

Eyüpspor maçı hazırlıklarına dün başlayan kırmızı siyahlılarda Mame Thiam ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Thiam ve Serdar Gürler'in ayrılığı kesinleşti.

Thiam 1.Lig ekiplerinden Pendikspor ile anlaşırken, Serdar Gürler'in de yine 1.Lig ekiplerinden Iğdır ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

FREDY VE AHMET ANTRENMANDA YER ALDI

Bu arada ayrılacağı iddia edilen Fredy ve Ahmet Ildız dün takımla birlikte çalıştı.

Yine kulüp kaynakları Fredy ve Ahmet'in takımdan ayrılma gibi bir şey söz konusu olmadığını belirtti.