Çorum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konser düzenleyecek. Konserde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne alacak.

Belediye Meclisinin dün yapılan mayıs ayı toplantısında konser programı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gençlerimizin bizden çok istediği bir sanatçı vardı. İnşallah 20 Mayıs Salı günü akşam saat 20.30’da ünlü sanatçı Fatma Turgut ile gençlerimizi buluşturuyoruz. Tüm gençlerimizi ve kendisini genç hisseden tüm hemşehrilerimizi konserimize davet ediyoruz” dedi.