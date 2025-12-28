Kastamonu'da, tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza!

İlhan Ç. yönetimindeki 34 KZE 644 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi'nde A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Kastamonu'da feci kaza!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da feci kaza!

İtfaiye görevlileri, uzun uğraşlar sonucu otomobilde sıkışanları çıkardı.

Kastamonu'da feci kaza!

Mehmet Ali Furat'ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kastamonu'da feci kaza!

Otomobil sürücüsü ile beraberindeki Yusuf Ali G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da feci kaza!

Kastamonu'da feci kaza!

