İzmir​'de meydana gelen korkunç kazada sürücüsü tespit edilemeyen araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

İzmir'de korkunç kaza! Feci şekilde can verdi - 1. Resim

YANARAK CAN VERDİ

Çarpışma sonucu araçta bir anda yangın çıktı. Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu. Çarpışmada, diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli şahıslarda yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Editör: İhlas Haber Ajansı