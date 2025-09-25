Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2025 sona erdi.

Festivalde Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Leblebiler Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Sanayide Dijital Teknolojiler alanında yarışan takım, Türkiye 11.’si olarak önemli bir başarı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Leblebiler Takımını tebrik ederek, 'Bu gurur verici süreçte üstün gayret gösteren öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimiz Aydın Uz'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.