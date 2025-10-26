Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyeleri, mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna istedikleri yetkileri verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeler, bu kez detaylı şekilde üyelere aktarıldı.

Yapılan konuşmaların ardından söz konusu maddeler hakkında tek tek görüşülerek ayrı ayrı oylama gerçekleştirildi.

Üyeler söz konusu maddeleri, oy çokluğuyla kabul etti.

Eski başkan Ali Koç yönetiminde yer alan ve kongreye katılan yöneticiler de maddelerin tamamına evet oyu verdi.

MADDELER KABUL EDİLDİ

4. maddede yer alan, 'Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

5. maddede belirtilen, 'Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Bu madde oy çokluğuyla kabul edildi.

6. maddede yer alan, 'Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

7. maddede yazılı olan, 'Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi' kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

8. maddenin müzakerelerine geçilirken, bu maddede yer alan, 'Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Son madde de oy çokluğuyla kabul edildi.