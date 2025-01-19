Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari sözde eski Malezya imamı Abdullah Antepli, örgüte dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Eski Zaman gazetesi çalışanı firari Ahmet Dönmez’in YouTube programına katılan Antepli, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in KPSS sorularının örgüt üyelerine verilmesine ilişkin açıklamalarını paylaştı.

Antepli, 2010 KPSS sorularının çalındığının medyada gündeme geldiği dönemde Gülen’in yanında bulunduğunu itiraf ederek, “Bu durum konuşulduğunda odada 100’den fazla kişi vardı. Gülen, 'Ben seneler önce sadece mahrem okullara, askeri okullara çok özel şartlarda cevaz vermiştim. Her soruyu çalın, her sınav sonucunu arkadaşlara verin demedim' dedi” ifadelerini kullandı.

Örgütün 15 Temmuz öncesinde ahlaki bir çöküş yaşadığını belirten Antepli, “Balık baştan koktu. İdari yapıdaki ahlaksızlıklar bizi 15 Temmuz sürecine taşıdı” dedi.

FETÖ'NÜN KADEMELERİNDE GÖREV ALDI

Küçük yaşlardan itibaren örgüt içerisinde yer aldığı bilinen Antepli’nin, sözde "semt imamlığı", TSK ve Emniyet için "mahrem imamlık" görevlerinde bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda FETÖ’nün "Myanmar imamı" ve "Malezya imamı" olarak faaliyet gösteren Antepli, ABD’deki örgütsel çalışmalarda da yer aldı.

2003 yılında ABD’nin Connecticut eyaletinde bir Hristiyan ilahiyat fakültesinde "dini rehber" olarak görev yapan Antepli’nin, FETÖ’nün "dinler arası diyalog" politikası kapsamında örgütün ideolojisini yaydığı kaydedildi. Antepli’nin, North Carolina’daki Duke Üniversitesi’nde de çalıştığı ifade edildi.