Emniyet terör örgütleriyle mücadeleye devam ediyor! Bakan Yerlikaya 17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-27” operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-27” operasyonları düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin; Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Güncel Yapılanması ve Finans Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.