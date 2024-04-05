TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Güven Yem firması sahiplerinden Akif Coşkun’un annesi Fevziye Coşkun (74) vefat etti.
Metin Coşkun’un eşi, Akif-Şeref ve Arzu Coşkun'un annesi, Güven Yem Sahipleri Gürcan Coşkun ve Orhan Coşkun’un yengeleri Fevziye Coşkun, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın (6.04.2024 Cumartesi) Alaca Şıhlar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Alaca Mezarlığı'nda defnedilecek.
Editör: Fatih Akbaş