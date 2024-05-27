Gençlik Haftası Genç Kızlar Voleybol turnuvasında şampiyon Dinamikspor oldu.

Sekiz takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçında Osmancık Belediyespor’u 3-1 yenen Dinamikspor şampiyon oldu.

A grubundan Dinamikspor birinci Bilgi Koleji takımı ikinci olarak yarı finale yükseldi. B grubundan ise Osmancık Belediyespor birinci Beden Eğitimi Öğretmenleri ise ikinci olarak yarı finale yükseldiler.

Çapraz olarak oynanan yarı final ilk maçında Dinamikspor, Beden Eğitimi Öğretmenleri kulübü önünde final setine giden maçta son seti 15-11 kazanan Dinamikspor finale yükseldi. Osmancık Belediyespor ise Bilgi Kolejii 3-1 yenerek finalde Dinamik’in rakibi oldu.

Üçüncülük dördüncülük maçını kazanan Beden Eğitimi Öğretmenlerispor kulübü üçüncü olurken Bilgi Koleji ise dördüncü oldu.

Final maçında Dinamikspor, Osmancık Belediyespor’u 3-1 yenerek gençlik kupasını alırken Osmancık takımı ise ikincilik kupasını aldı.

Ödül törenine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile kulüp antrenörleri katıldılar.