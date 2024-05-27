Sakarya’da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular otuz madalya alarak kürsüye ambargo koydular.

Çorumlu sporcular şampiyonayı 9 birincilik, 11 ikincilik, 10 üçüncülük olmak üzere 30 madalya ile tamamladı.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre şampiyonada altın madalya kazanan sporcular küçük kızlar 28 kiloda Berrin Yıldız (Cumhuriyet Ortaokulu), küçük kızlar 38 kiloda Tuğçe Biçer (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu), küçük erkekler nandaou 1.guidinde Arda Tabak (Cumhuriyet Ortaokulu), küçük erkekler 45 kiloda Siraç Yıldırım (Mimar Sinan Ortaokulu), küçük kızlar changuan 1.guidinde Zeynep Coşkun (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), küçük kızlar nanqunan 1.gudinde Medine Su Çatal (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), yıldız kızlar taijiquanda Fatma Kavaklı (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu), yıldız kızlar 27 kiloda Azra Gökboğa ve yıldız kızlar 56 kiloda Sinem Ahıshalı Türkiye şampiyonu oldular.

11 gümüş madalya

Küçük kızlar 31 kiloda Gizem Bilgiç (Cumhuriyet Ortaokulu), küçük kızlar 39 kimoda Ceylin Olcayto (Mimar Sinan Ortaokulu), küçük kızlar 41 kiloda Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan Ortaokulu), küçük kızlar 43 kiloda Çiğdem Öymen (Mustafa Kemal Ortaokulu), yıldız erkekler 30 kiloda Ayaz Dolgun (Yavruturna Ortaokulu), yıldız kızlar 36 kiloda Alaranaz Serttaş (Mustafa Kemal Ortaokulu), yıldız kızlar 45 kiloda Yaren Uzun (Yavruturna Ortaokulu), yıldız kızlar 48 kiloda Buse Uzanır (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu), yıldız erkekler nanquan 1.guidinde Hüsamettin Ensar Tavlı (Mustafa Kemam Ortaokulu), genç kızlar changqun 1.guidinde Rabia Nisa Elmalı (Buharaevler Mız Anadolu İmam Hatip Lisesi), genç erkekler changquan 1.guidinde ise Eyüphan Demir (Özel Fen Bilimleri Lisesi) finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldular.

10 bronz madalya

Küçük erkekler 25 kiloda Muhammed Eymen Keşlik (Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu), küçük erkekler 31 kiloda Tahir Acı (Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu), yıldız kızlar qiangshu 1.guidinde İdil Toprak (Mustafa Kemal Ortaokulu), yıldız kızlar nangun 1.guidinde Elif Kabasakal (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu), yıldız kızlar nanquan 1.guidinde Ecrin Çokçetin (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), genç kızlar changquan 1.guidinde Rabia Nisa Almalı (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), genç kızlar 48 kiloda Sudenur Uzanır (Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), genç kızlar 52 kiloda Zeynep Zişan Şengül (Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), genç kızlar taijiquan 1.guidinde Kardelen İnce (Şehit Mustafa Solak Sağlık Lisesi) üçüncü olurken, Aleyna Nur Sezek genç kızlar 32 form gunshuda ve 32 form nanquanda olmak üzere iki Türkiye üçüncülüğü elde etti.