Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, müteahhitlerin ruhsat sorununu dile getirdi.

Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, geçtiğimiz ay içerisinde Çorum'daki müteahhitlerin ve sektörün içinde bulunan insanların bir toplantı yaptıklarını ve toplantının ana gündemi maddesinin Çorum Belediyesi'nden inşaat ruhsatlarının çıkmaması olduğunu ifade ederek, “Müteahhitler “Müracaat ediyoruz. Çıkmıyor. Evrak çıkmıyor. Ruhsat alamıyoruz. Bir geoteknik, özellikle fore kazıklarda kullanılan İstanbul'da yapılmasından dolayı biz bir türlü şehirde yol kat edemiyoruz” diye dertleniyorlar. Neden? İnşaata başlayacağım diye iş insanı gitmiş demir bağlantısı yapmış beton bağlantısı yapmış. Belediyeden ruhsat çıkacak. Şimdi adam vermiş parayı tabii merak ediyor. Ya demirci de demir var ya demirci batarsa. Ya betonu bağlamış, parayı ödemiş. Ruhsat çıkacak, inşaatını yapacak. Kimisi de sözleşme yapmış. Sözleşmenin tarihi gelmiş. Kat karşılığı anlaşmış. Bu anlamda Çorum Belediyesi bir arpa boyu yol alamamaktadır. Sektörde belediyeden şikayetler hat safhaya çıkmıştır. Her geçen gün artmaktadır. Artık aynı mesleğe sahip insanlar toplantılar yaparak bunun çözümü noktasında Çorum Belediyesi'nin somut adımlar atarak ruhsatların bir an evvel çıkması yönünde sizlerden talepleri vardır” dedi.

‘1 HAZİRAN İTİBARİYLE BİR TANE İŞ YOK’

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ise bekleyen ruhsat olmadığını ifade ederek, “Bir inşaat ruhsatının alınması sürecinde şu sayacağım sac ayaklarının her birinde iş ve işlemler yapılır: Yüklenici tarafından, proje mühürleri tarafından, yapı denetim, belediye ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından işlem süreçleri geçer. Bunların her birinde geçen sürelerin toplamı ruhsat alınma süresini ifade eder.

Bizim ilgimiz, odağımız ve başarı kriterimizde belediye geçen süreyi minimumda tutmaktan ibarettir. Biz aynı gün hiçbir denetime tabi tutmadan imza atsak bile diğer dört yerde geçen süreler illaki bir vakit alacaktır. Geçtiğimiz günlerde toplantı yapan müteahhitlerden bazılarıyla bayram öncesiydi hepsiyle de görüşemedik, görüşeceğiz inşallah. Ruhsatının geciktiğini iddia edenleri davet ettik ve gecikmenin belediyeden kaynaklanmadığını kendi gözleriyle gördüler. Ben o gün de ada parsel istedim. “6 ayı bulan ruhsat var." deyince o ada parsel bana gelmedi. Şu anda geoteknikte belediyede bekleyen 1 Haziran itibariyle bir tane iş yok. 103 tane proje söylüyorum 103 tane proje geldi geoteknik birimimize. Bu 103 projenin 97 tanesi kapatıldı. Kalan 6 tanesi de düzeltme için iade edildi” ifadelerini kullandı.