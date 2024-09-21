Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatının gelecek hafta içinde açıklanacağını duyurdu.

Konyalı çiftçilerin şeker pancarı alım fiyatına ilişkin beklentisine de dikkati çeken Yumaklı, "İnşallah önümüzdeki hafta içinde şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak belirleyip açıklamış olacağız" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, şekerpancarı üreticilerinin fiyat beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Pehlivan, şekerpancarının Türk tarımı için önemine vurgu yaparak, üreticilerin zor durumda kalmaması için 2024 yılı için ton başına en az 2.800 TL fiyat beklentisi olduğunu belirtmişti.

Pehlivan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti :

Ülkemizde ve özellikle ilimizde şeker pancarı üretimi maalesef yıldan yıla azalma eğilimi göstermektedir. Bunun başlıca sebepleri olarak, üretim maliyetlerinin (Mazot, gübre, tohum, ilaç ve sulama gibi) yüksek olması, hastalık ve zararlılarla mücadelenin zorluğu, diğer ürünlere göre işgücü ihtiyacının fazla olması, şeker pancarı üretiminde kullanılan suyun yetersizliği gibi sıkıntılar sayılabilir.

Tüm bu sıkıntı ve güçlüklere rağmen elini tarladan çekmeyen, büyük özveri ile çalışarak ürününü yetiştiren şekerpancarı üreticilerimizin, elbette ki devletimizden de beklentisi vardır. Her zaman söylediğimiz üzere, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, gerekirse devlet tarafından sübvanse edilmesi, şeker pancarı üretiminin destek kapsamına alınması ve şeker pancarı üreticisine destek primi verilmesi, şeker pancarı alım bedelinin üretim sezonu ve taahhüt dönemi başlamadan önce açıklanması çiftçimizin pancar ekimine yönelmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda üreticilerimizin 2024 yılı için şekerpancarı alım fiyatı beklentisi, mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatları ile ülkemizin ekonomik durumu, enflasyon ve tefe-tüfe yıllık artış oranları da göz önünde bulundurularak ton başına en az 2.800-TL’dir. Bunu altında verilecek her fiyat üreticilerimizi güç durumda bırakacak, borçlarını ödeyemez hale getirecek ve pancar üretiminden uzaklaştıracaktır.”