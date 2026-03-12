Ankara'da yaşayan Alacalı bürokrat ve iş insanları, bu yıl 25'incisi düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya gelerek hasret giderdi.

25. Geleneksel Alacalı Bürokrat ve İşadamları İftar Programı, geniş bir katılımla Ankara'da gerçekleştirildi.

Programda Alacalı bürokratlar, iş insanları ve hemşehriler bir araya gelerek hasret giderdi.

Programda katılımcılara teşekkür edilirken, birlik ve beraberlik içinde nice Ramazanlara erişilmesi temennisinde bulunuldu.

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile birlikte çok sayıda protokol üyesi de katıldı.