Ahlatcı Çorum FK genç yaşta kalbine yenilen Furkan Öztürk’ü bir kez daha unutmadı.

Çorum amatör futbolunda Mimar Sinanspor kulübünde futbolcu ve ardından antrenör olarak hizmet veren ve sınavı kazanarak Balıkesirde eğitim gördüğü askeri birliğinde geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etmişti.

Furkan Öztürk’ü önceki maçlarında da anan ve mesaj yayınlayan Çorum FK pazar günü evinde konuk ettiği Kocaelispor maçına da ‘Hep kalbimizde olacaksın Furkan Öztürk’ pankartı ile çıktı. Taraftarlarda bu güzelliği alkışlarla destek verdi.