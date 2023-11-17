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Çorum Futbol İl Hakem Kurulu resmen göreve başladı.

Yeni oluşan Merkez Hakem Kurulu yeni sisteme giren adaylık başvuru süreci ve ardından yapılan yazılı ve sözlü testler sonucunda Çorum İl Hakem Kurulu Başkanlığı’na yeniden Özcan Genel atanmıştı.

Özcan Genel tarafından oluşturulan İl Hakem Kurulu üyeleri Merkez Hakem Kurulu tarafından onaylandı ve resmen göreve başladı.

Yeni İl Hakem Kurulu kendi arasında yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını yaptı.

Özcan Genel Başkanlığındaki İl Hakem Kurulunda Gökhan Yumlu Başkan vekili ve Gözlemci Atama Sorumlusu olarak Özgür Demirci Hakem Atama ve Eğitim Sorumlusu olarak İbrahim Altıner Mentör olarak Yüksel Basar ise antrenman sorumlusu ve raportör olarak görev yapacak.