Liseli Gençler Futbol B il birinciliğinde Spor Lisesi A Gençlerin ardından ikinci şampiyonluğu kazandı.

Dört takımın tek devreli li statüsünde oynadığı maçlarda ilk iki maçlarını kazanan Spor Lisesi ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi arasındaki maçın uzatma dakikalarında bulduğu iki golle 3-1 kazanan Spor Lisesi şampiyon oldu.

Liseli B Gençler futbol il birinciliğinde Spor Lisesi ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi arasındaki maç 1-1 berabere gidiyordu. Maçın penaltılara gitmesi beklenirken Spor Lisesi uzatma dakikalarında bulduğu iki golle maçı 3-1 kazanarak şampiyon olurken Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci oldu.

Mehmetcik Anadolu Lisesi’nin üçüncü olduğu liseli B geçler futbolda dördüncülük kupasını ise TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı. Son maçın ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi,