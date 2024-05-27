Çorumspor’da Teknik Direktör olarak görev yapan İsmet Karababa, Çorum FK’nın hakkının yendiğini belirterek ‘Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen futbolun gizli güçlerinin önceden kurguladı sonucu Çorum FK takımımıza da yaşattılar’ dedi.

Karababa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; ‘Çok kızgün ve olduğunuzun farkındayım. İnan bende çok kızgın ve üzgünüm. İkinci memleketim gibi gördüğüm Çorum şehrimizin takımını sahadaki inancı, ortaya koyduğu oyunu ile süper ligi hakettiğine inanımıştım.

Türk futbolunun kanayan yarısı haline gelen futbolun gizli güçlerinin önceden kurguladığı sonucu Çorum FK takımımıza da yaşattılar. Bunun sonucu olarak 90 dakika içerisinde hakedenin değil önceden planladıkları şekilde istenilenin istediğini almasına zemin hazırladığına malesef tanık olduk.

Çorum FK gönüllerin şampiyonu olduğuna inanıyorum, Son yıllarda elde ettiği başarılara büyük katkılarının olduğuna inandığım başkanından şönetimine, teknik ekibinden futbolcusuna, ilin mülki amirlerinden taraftarına kadar her kesim takdiri teşekkürü alkışı hak ettiğine inanıyorum. Kenetlen Çorum, başka Çorumspor yok. Bir ve bütün olan Çorum’un aşamayacağı engel başaramayacağı sonuç yok. Çorum’u ve Çorumlulara selam sevgi ve saygılarımla.