Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenen Kurullar arası futsal turnuvası final maçında İl Emniyet Müdürlüğü’nü 6-2 yenen Gençlikspor kazandı.

28 takımın grup maçları sonunda çeyrek final ve yarı final maçlarından galibiyet ile ayrılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ile İl Emniyet Müdürlüğü takımları finalde karşı karşıya geldiler. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçında rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun oynayan Gençlikspor takımı rakibini Yunus Emre, Ahmet Onur, ve Fatih Serkan’ın attığı ikişer golle 6-2 yenerken İl Emniyet Müdürlüğü’nün iki golünü ise İsa attı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Kurullar arası futsal turnuvasında Gençlikspor takımı ilk şampiyonluğu kazanan kurum oldu.

Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa sporculara ise katılım belgeleri verildi.