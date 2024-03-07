Denizli’de devam eden Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonasında ilk gün Çorumlu sporcular iki bronz madalya kazandılar.

32 kiloda mücadele eden Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Umut Kabak eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında kaybetti ve sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bayanlar 40 kiloda tatemiye çıkan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Çağıl da sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Şampiyonası bugün yapılacak müsabakalar ile sona erecek.