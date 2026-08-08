Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Oğuzlar Belediyesi, ilçedeki orman yangınlarının erken tespitine yönelik yapay zekâ destekli uydu takip sisteminin pilot uygulamasını hayata geçirdi.

Yapay zeka destekli uydu takip sistemi için geçtiğimiz aylarda Estonya merkezli teknoloji şirketi Ottosi ile protokol imzalanmıştı.

Bu kapsamda ilçe ve çevresi, uydu verileri ve yapay zekâ destekli analiz teknolojileriyle 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Sistem, uydu verilerinden elde edilen sıcak noktaları analiz ederek olası yangınları tespit ediyor ve ilgili bildirimleri belediyemize anlık olarak SMS yoluyla iletiyor.

İlçede Mehmet Dede Tekke Köyü’nde meydana gelen yangının, Ottosi’nin uydu takip sistemi tarafından tespit edilerek SMS yoluyla bildirildiği belirtildi.

Oğuzlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Ottosi tarafından geliştirilen sistemin ilçemizdeki pilot uygulamasından elde edilen sonuçları yakından takip ediyoruz. Orman yangınlarında dakikaların dahi büyük önem taşıdığının bilinciyle, erken tespit ve hızlı müdahaleyi destekleyecek teknolojik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz." denildi