Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Osimhen, Galatasaray'a transfer olsa bile yıldız oyuncuya lisans verilmeyeceği belirtildi.

Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek! - Resim: 1

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'i bonservisiyle almaya çalışıyor. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken ortaya atılan bir iddia sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek! - Resim: 2

Galatasaray'ın 75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Osimhen için tecrübeli gazeteci Gürcan Bilgiç şoke eden ifadeler kullandı. Bilgiç, bu transferle ilgili limit sorunlarının yaşanacağını ifade etti.

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Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek! - Resim: 3

Gürcan Bilgiç transferle ilgili olarak, "Osimhen'in bonservisini takside bölseler de harcama limitlerinden geriye 80 kalıyor. Takımın maliyeti, uçak parası ve diğer her şey 80'in içinde. TFF, Galatasaray'ın ek gelirini belgeleyemediği takdirde Osimhen'e lisans vermez. Osimhen lisans alamaz. Kural varsa TFF uygulamalıdır" dedi.

Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek! - Resim: 4

Gürcan Bilgiç'in bu açıklamalarına Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı taraftarlar Bilgiç'e sosyal medya hesaplarından eleştiri mesajları paylaştı.

Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek! - Resim: 5

Victor Osimhen, son olarak Napoli'nin hazırlık kampı programına katılmama kararı almıştı. Napoli ile ipleri tamamen koparan yıldız oyuncu Galatasaray'ın Napoli ile bonservis konusundaki ödeme sorunlarını çözmesini bekliyor.

Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek! - Resim: 6

Osimhen, Galatasaray ile Napoli arasındaki sorunların çözülmesinin hemen ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak ve Galatasaray'ın kampına dahil olacak.

Öte yandan Napoli'de yayın yapan Calcio Napoli adlı YouTube kanalı bugün "Elveda Osimhen" başlıklı bir program başlattı. Osimhen transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: internethaber.com