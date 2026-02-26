Çorum'da farklı tarihlerde iki ayrı iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum kent merkezinde farklı tarihlerde iki iş yerinin 1 ay arayla kurşunlanması üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından yürütülen fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

İş yerleri kurşunlanan kişiler, saldırganların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini iddia etmişti.