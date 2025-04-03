Ahlatcı Çorum FK, cumartesi günü evinde oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenmana sakatlıkları devam eden Ozan ve Geraldo ile hafif ağrıları olan Ferhat ile hasta olan Catic ve Durel katılmadılar.

Ozan ve Geraldo’nun tedavi süreçlerinin devam ettiği diğer üç futbolcunun ise hafta sonuna kadar takıma katılmaları bekleniyor.

Saat 13.00’de tesis sahasında başlayan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından beşe iki pas çalışması ile devam etti.

Ardından üç takımlı topa sahip olma oyunu oynatan Teknik Direktör Tuncay Şanlı takımın pas yüzdesini artırmak ve basit top kaybı yapmamaları üzerine uyardı.

Çalışmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun formatında taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların moralli olduğu gözlendi. Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Erokspor hazırlıklarını sürdürecek.