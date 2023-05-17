FATİH AKBAŞ

Geçtiğimiz aylarda yeni yerinde faaliyete başlayan Garaj Otomotiv, şampiyon Çorum FK’ya jestte bulundu.

Garaj Otomotiv sahibi Kadir Ceylan, evinde Isparta 32’yi 2-1 yenerek TFF 1.Lige çıkmayı garantileyen Çorum FK’yı tebrik ederek firma olarak takıma bir jestte bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Şampiyon takımın futbolcu ve teknik heyetinin; araç mekanik ve motor bakım işçiliklerinin 2023 yılı boyunca Garaj Otomotiv Tamir Bakım Servisinde ücretsiz olarak yapacaklarını kaydeden Ceylan, “Kalitenin adresi Garaj Otomotiv Tamir Bakım Servisi olarak şampiyon ÇorumFK’yı başarısından dolayı kutlar daha nice kupaları hep beraber kaldırmayı temenni ederiz. Aracınız markası ne olursa olsun, tercihiniz Garaj Otomotiv Tamir Bakım Servisi olsun” dedi.