Çorum’un sevilen simalarından Yıl-Pen Plastik firması sahibi, iş insanı Sadık Yıldırım’ın amcası, Sungurlu İlçesi’nin Karakaya Köyü’nden Gazi Yıldırım (77) vefat etti.

Ahmet ve Ersan Yıldırım’ın babası, Sadık, Ulaş ve Sait Yıldırım’ın amcası Gazi Yıldırım, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi 24 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Karakaya Köyü’nde toprağa verilecek.