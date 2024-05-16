31 Mahalli İdariler seçiminin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirdi.

İskele Park’ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Çıplak, seçim sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin; ‘Seçime ittifakla değil de tek başınıza girseydiniz ne olurdu?’ şeklindeki sorusuna Çıplak; ‘‘Seçime tek başımıza girseydik kazanırdık’ cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Çorum’da 4 İlçe Belediyesi, 1 Cumhur İttifakı Belediyesi olmak üzere toplam 5 belediye başkanlığı kazandığına değinen Mehmet İhsan Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin İl Genel Meclisi Üyeliğinde Alaca, Osmancık, Sungurlu ilçelerinde 2’şer kişi, Bayat, İskilip, Laçin, Uğurludağ ilçelerinde 1’er kişi olmak üzere toplam 10 İl Genel Meclisi üyeliği kazandığını söyledi.

“MHP’NİN ÇORUM’DA 65 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VAR”

İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin meclis üyesi ve kontenjan üyeliği olarak Çorum Belediye Başkanlığı’nda 4 meclis üyesi 1 kontenjan olmak üzere toplamda 5, Alaca Belediye Başkanlığı’nda 6 meclis üyesi, 1 kontenjan olmak üzere toplamda 7, Bayat Belediye Başkanlığı 4 meclis üyesi, 1 kontenjan olmak üzere toplamda 5, Boğazkale Belediye Başkanlığı’nda 2 meclis üyesi, Dodurga Belediye Başkanlığı’nda 4 meclis üyesi 1 kontenjan olmak üzere toplamda 5, İskilip Belediye Başkanlığı’nda 4 meclis üyesi, Laçin Belediye Başkanlığı’nda 4 meclis üyesi 1 kontenjan olmak üzere toplamda 5, Mecitözü Belediye Başkanlığı’nda 1 meclis üyesi, Ortaköy Belediye Başkanlığı’nda 4 meclis üyesi 1 kontenjan olmak üzere toplamda 5, Osmancık Belediye Başkanlığı’nda 8 meclis üyesi 2 kontenjan toplamda 10, Sungurlu Belediye Başkanlığı’nda 9 meclis üyesi 2 kontenjan toplamda 11, Uğurludağ Belediye Başkanlığı’nda 4 meclis üyesi 1 kontenjan toplamda 5,genel toplamda ise 65 belediye meclis üyesinin olduğuna dikkat çekti.

“Çorum geneli toplam belediye meclis üyesi sayısının 170 kişiden oluştuğuna değinen Çıplak, Seçim sonuçları neticesinde meclis üyeliğinin siyasi partilere dağılımı şu şekilde olmuştur. MHP: 65 üye, AK Parti: 66 üye, CHP: 33 üye, İYİ Parti: 2 üye, Bağımsız: 1 olmak üzere belediye meclisinde temsil hakkı kazanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi logomuzla seçime girdiğimiz seçim bölgelerinde Toplam 89.296 oy kullanılmış, Geçerli oy sayısı 79.972’dir. MHP olarak 33.629 oy, AK Parti 25.889 oy, CHP 18.226 oy, Diğer partilerin toplam oyu 9.257’dir” dedi.

MHP il Başkanı Mehmet İhsan Çıplak tartışmalara konu olan bazı ilçelerde kaç oy ile belediye başkanlığını kaybettiklerini de açıkladı.

Açıklanan verilere göre MHP Uğurludağ’da 13, Ortaköy’de 23, Bayat’ta 46, Laçin’de 47, Düvenci Beldesi 34 oyla seçimi kaybetti.

“CUMHUR İTTİFAKI RUHUNU ZEDELEYECEK HİÇBİR SÖYLEM VE ÇALIŞMA İÇERİSİNDE BULUNMADIK”

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak sonuç olarak, “ Yerel seçimlerde bizlere destek veren tüm Çorum halkına gönülden teşekkür ediyoruz. Seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlar, partimizin uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların ve halkımızın bizlere olan güveninin bir yansımasıdır. Bu başarı, bireylerin değil, ülkücü camiaya gönül vermiş, ömür vermiş teşkilatımızın başarısıdır.

MHP Çorum İl Başkanlığı olarak, halkımızın refahı ve şehrimizin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirecek ve bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Öncelikle şu hususun altını hassasiyetle çizmek isteriz: Aziz milletimiz iradesini sandığa aksettirmiş ve her partiye, herkese çok anlamlı mesajlar vermiştir. Bu seçimlerin sonuçları, halkımızın MHP’ye güvendiğinin programlarının beğendiğinin sandığa yansımış bir göstergesidir” dedi.

Çıplak, “Cumhur İttifakının bir üyesi olarak MHP, bu mesajlardan gereken dersleri çıkarmıştır. Halkımızın verdiği mesajları dikkatle değerlendirdik ve bu doğrultuda hareket edeceğiz. Halkımızın iradesine saygı duyuyor ve bu iradeyi her türlü platformda savunuyoruz. MHP olarak aylardır sahada gecelerini gündüzlerine katan cefakâr, fedakâr dava arkadaşlarımızın Seçim sürecinde ve sonrasında gösterdikleri üstün gayret ve özveri için tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların emekleri ve halkımızın bize olan teveccühünü Allah’ın izniyle en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız .2024 Yerel seçimlerde MHP olarak ‘’Genelden Yerele Birlik’’ sloganıyla yürüttüğümüz seçim çalışmalarımızda Cumhur İttifakı ruhunu zedeleyecek hiçbir söylem ve çalışma içerisinde bulunulmamış aksine Cumhur İttifakının başarılı olması için büyük özveri ve gayretle seçim sürecimiz yönettik” şeklinde konuştu

Programa MHP İl Başkanı Mehmet ihsan Çıplak, İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Selim Dölcü, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Aslan Kaynar, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililer katıldı.