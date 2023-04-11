FATİH BATTAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi, illerin Ocak-Mart ayı ihracat rakamlarıı paylaştı. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay Çorum’dan en çok mücevher ve makine ihracatı gerçekleştirildi.

Çorum, 2023 yılı 0cak-Mart ayı döneminde Türkiye’de en fazla ihracat yapan 25 il arasında yer almayı yine başardı.

Geçtiğimiz yıllarda da ihracatta şampiyonlar liginde yer alan Çorum, 2023 yılında 2 ayda 215 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek, bazı büyükşehirleri bile geride bırakmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre Geçen ay Çorum’dan çelik sektörü 829 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 81 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyon 267 bin dolar, deri ve deri mamülleri 931 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 104 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 825 bin dolar, hububati bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri 4 milyon 649 bin dolar, iklimlendirme sanayi 96 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 933 bin dolar, kuru meyve mamülleri 396 bin dolar, makine ve aksamları 11 milyon dolar, meyve-sebze mamülleri 618 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 879 bin dolar, müecevher 81 milyon 932 bin dolar, otomotiv endüstrisi 968 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamüller 402 bin dolar, yaş meyve sebze 1 milyon 69 bin dolarlık ihracat yapıldı.