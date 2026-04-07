Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında evinde Bodrumspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta Bandırmaspor’a 1-0 yenilerek Süper Lig’e direkt yükselme şansını zora sokan kırmızı siyahlılar, ilk iki şansını devam ettirmek için mutlak 3 puan parolasıyla Bodrum maçına çıkacak.

HAKEM SKANDALIYLA SÜPER LİG'E ÇIKMIŞLARDI

İki yıl önce Süper Lig'e çıkmak için iki takım play off yarı finalinde karşılaşmış ve hakem skandalıyla Bodrum tutu geçerek finale yükselmiş ve o sezon Süper Lig'e çıkmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 4-0'lık skorla Bodrum olmuştu.

Bodrum taraftarlarının Çorum aleyhine çirkin ve küfürlü tezahüratları maç sonrası Çorumspor taraftarlarını ve camiasını öfkenlendirmişti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı saat 20.00’da başlayacak.