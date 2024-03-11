Türkiye Geleneksel Güreşlerinin tanıtımı hafta sonunda AHL Park’ta yapılan gösteri ile yapıldı. Çorum Ata Sporu Koruma ve Yaşamta Derneği tarafından AHL Park’ta düzenlenen tanıtım törenine Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Dernek Başkanı Uğur Çadır ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilimiz güreş kulüplerinde faaliyet gösteren antrenör ve sporcular katıldılar.

Mehteran takımının söylediği marşlar ile başlayan törende daha sonra katılanlar birer konuşma yaparak ata sporun güreşinin ülkemize en büyük başarıları kazandırdığı belirtilerek Çorum’un da yiğidin harman olduğu yer olarak ün saldığını belirttiler. Konuşmacılar Çorum ve Türk güreşinin daha büşük başarılara ulaşması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler.

Konuşmaların ardından ise güreşin tüm branşları ile ilgili miniklerin gösteri maçları ve büyüklerin gösterileri ile tanıtım sona erdi. Cumartesi günü yapılan gösteriye Çorumlularda büyük ilgi gösterdiler.