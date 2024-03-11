8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol turnuvasında şampiyonluğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sultanları kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvasında 11 takım mücadele etti. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sultanları ile Hitit Evinin Voleybol takımları finale yükseldi.

Final maçında İl Milli Müdürlüğü Sultanları takımı rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 3-0 galip gelerek turnuvada şampiyonluğu kazandı. Bu maçtan önce Mecitözü Gençlik ve Spor Sultanları ile Oğuzlar Altın Koz Sultanları takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Mecitözü Gençlik Sultanları üçüncülük kupasının sahibi oldu,

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.