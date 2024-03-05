Ahlatcı Çorum FK alt yapısı Gelişim Liginde bu sezonki en başarılı haftasını geçirdi.

Kırmızı siyahlılar hafta sonu çıktıkları beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puanla bu sezonki en fazla puanı topladıkları haftayı yaşadılar.

Cumartesi günü Çorum’da oynanan maçta U 17 takımı liderlik yolundaki en yakın rakibi Uşakspor karşısında 2-0 galip gelerek liderliğini açık ara sürdürürken U 19 takımı ise rakibi Tarsus İdman Yurdu gelmediği için hükmen galip geldi.

Pazar günü U 16 takımı Boluspor deplasmanında geriye düştüğü maçta Boluspor önünde 2-1 galip gelerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve haftayı üç puanla tamamladı.

Haftanın sürprizini ise U 14 ve U 15 takımları Gençlerbirliği deplasmanında yaptı. İlk oynanan maçta U 15 takımı Gençlerbirliği karşısında Emiralp, Arda, Oğuz ve Arda’nın golleri ile 4-0 öne geçtiği rakibi önünde son dakikada yediği golle maçtan 4-1 galip ayrılarak ilk iki mücadelesi veren rakibi önünde önemli bir galibiyete imza attı.

Bu maçın ardından iki takımın U 14 takımları arasındaki maçta ise yine ilk iki mücadelesi veren rakibi önünde Çorum FK sahadan 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrılmayı başardı.