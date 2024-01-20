Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK hafta sonunda dört maçta mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlı takım üç maçta evinde oynarken bir maçı deplasmanda oynayacak.

U 19 takımı bugün saat 12’de Devane sahasında Alanya Kestelspor’u konuk edecek.

Yarın ise U 14 ve U 15 takımları Nazmi Avluca sahasında Ankaragücü’nü konuk ederken U 16 takımı ise yarın Ankara’da Geçlerbirliğine konuk olacak.

U 15 liginde Nazmi Avluca sahasında saat 13’de başlayacak ilk maçta Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü takımları karşılaşacak.

Bu kategoride MKE Ankaragücü takımı altı maçta topladığı 13 puanla üçüncü sırada yer alırken Ahlatcı Çorum FK ise 4 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Gelişim Ligi U 14 kategorisinde Ahlatcı Çorum FK ligin 10. hafta maçında Ankaragücü’nü konuk edecek.

Gelişim Ligi 6. grupta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U 14 takımı yedi maç sonunda topladığı 7 puanla beşinci sırada yer alırken Ankaragücü takımı ise altı maçta 15 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Çorum FK - MKE Ankaragücü U 14 maçı yarın saat 15’de Nazmi Avluca sahasında oynanacak.

Gelişim U 16 liginde ise Ahlatcı Çorum FK takımı yarın Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak.

Grupta Gençlerbirliği takımı 14 puanla lider durumda bulunurken Ahlatcı Çorum FK ise 5 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Yarın saat 12’de İlhan Cavcav tesisleri sahasında oynanacak maçı Batuhan Yurt yönetecek yardımcılıklarını ise Berke Çetinkaya ve Arda Bölükbaş yönetecek.

Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı Bölgesel Gelişim Liginde 12. haftayı ligden çekilen Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı için maç yapmadan geçirecek.

Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da ise Ahlatcı Çorum FK bugün evinde Alanya Kestelspor önünde play-off iddiasını sürdürmek için mücadele edecek.

Ligde 9 maçta topladığı 15 puanla dördüncü sırada bulunan Çorum FK on maçta 10 puanla beşinci sırada bulunan Armoni Alanya Kestelspor önünde kazanarak iddiasını üçüncü devreye taşımak amacında.

Devane sahasında bugün saat 12’de başlayacak maçı Serhat DOğan yönetecek yardımcılıklarını ise Ömer Bingöl ve Sefa Kabak yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Emre Can Arslan.