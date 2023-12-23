Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK bugün U 17’de lider bulunduğu grupta Ispartaspor deplasmanında mücadele ederken, U 14 ve U 15 takımları ise sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

U 17 Ligi 4. grupta sekizer maç sonunda yedi galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup olarak 22 puanla lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK bugün saat 13’de Isparta Emre Spor Kompleksinde Isparta 32spor takımı ile karşılaşacak.

Grupta 22 puanla lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK final grubu için umutlanmak isteyen 16 puanla üçüncü sırada bulunan Ispartaspor deplasmanında kazanması halinde final grubu için büyük avantaj yakalayacak.

Maçı Iparta il hakemi Mehmet Cüneyt Yelsiz yönetecek yardımcılıklarını ise Murat Uğurlu ve Onur Karabulut yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Hikmet Telli.

Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde U 15 ve U 16 takımları ise yarın sahasında Boluspor takımları ile mücadele edecekler.

Nazmi Avluca sahasında yarın oynanacak ilk maçta saat 11’de Ahlatcı Çorum FK ile Boluspor U 14 takımları puan mücadelesi verecekler.

Grupta dört macta 6 puanla dördüncü sırada bulunan Boluspor ile üç puana sahip ve beşinci sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK arasındaki maçta iki takımda kazanarak üst sıralarda yer bulmak amacında.

Maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardımcılıklarını ise Bahar Çakıcı ve Atahan Demir yapacaklar.

Yarın saat 13’de Nazmi Avluca sasahısnda oynanacak ikinci maçta Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor U 15 takımları karşılaşacaklar.

Bu kategoride dört maçta 4 puanla beşinci sırada bulunan Boluspor ile aynı maçta 3 puana sahip ve altıncı sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK takımları karşılaşacaklar.

Maçı Serpat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Bahar Çakıcı ve Atahan Demir yapacaklar.