Çorum 'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde eşzamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

4 iş yeri, 1 ikamet ve 3 araçta yapılan aramada 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, ruhsatsız tabanca, 19 bin 300 doldurulmuş makaron, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.