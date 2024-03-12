Ahlatcı Çorum FK pazar günü Gelişim Liginde oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Deplasmanda lig ikincisi Uşakspor’u 2-1 yenen Çorum FK U 19 takımı azda olsa ilk iki umutlarını son üç haftaya taşıdı.

U 15 takımı Kastamonuspor önünde aldığı 4-0’lık galibiyet ile bu sezon en farklı galibiyet sevincini yaşadı.

U 14 takıda konuk ettiği Kastamonuspor önünde 4-0 galip geldi.

Haftanın tek kaybeden takımı U 16 oldu.

Kastamonuspor önünde son dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olan kırmızı siyahlı takım haftayı puansız kapattı.