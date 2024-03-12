Kulüplü Küçükler Hentbol il birinciliğinde Gençlikspor B takımı şampiyonluğu kazandı.

Dört takımın çift devreli lig statüsünde mücadele ettiği küçük erkekler hentbol il birinciliğinde Gençlikspor B takımı yaptığı altı maçıda kazanarak topladığı 30 puanla namağlup şampiyonluğu kazandı.

Gençlikspor A takımı ise iki maçını kaybetti topladığı 20 puanla ikincilik kupasını aldı.

Sevgi Evlerispor kulübü iki galibiyet alarak 10 puanla üçüncülük kupasını alırken Çorum Yıldızları takımı ise ligi dördüncü olarak tamamladı.

Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel bu turnuvanın aynı zamanda Analig hentbol takımı oluşturmak için bir seçme niteliğinde olduğunu belirterek yeni sporcular kazandırmak adına son derece verimli geçtiğini söyledi.