Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay sabahın erken saatlerinde, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan olayda bir kişi silahla ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüphelinin kaçarken kendisine müdahale eden polis ekibine de ateş açtığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.