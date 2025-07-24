Çorum’un Kargı İlçesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Dilek Başkabak, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Taksici Resul Başkabak’ın eşi Dilek Başkabak, bir süredir hastalığı sebebi ile tedavi görüyordu. Dilek Başkabak, amansız hastalık sebebi ile tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

2 çocuk annesi olan Dilek Başkabak’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Mihrihatun Camii’nde (Büyük Camii) kılınan cenaze namazının ardından, Kargı ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.