Liseli Genç Erkekler Bocce il birinciliğinde şampiyonluğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı.

Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce sahasında yapılan il birinciliğinde sekiz okuldan 40 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Cumhuriyet Anadolu Lisesi Burak Baş, Burak Poyraz Taşan, Ömer Ceylan ve Beytullah Çelikbaş’dan oluşan kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Burak Baş, Burak Poyraz Taşan, Ömer Ceylan ve Beytullah Çelikbaş’dan oluşan kadrosu ile ikincilik ödülünü alırken Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alper Bodur, Metehan Balcı, Suphi Akınalp, Enel Demirel’den oluşan takımı ile üçüncü Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Berat Yiğen, Onur Atagün, Yusuf utku Özata ve Berkay Aktaş’tan oluşan takımı ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanırken il birinciliğinde dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.