Gençler Masa Tenisinde zirveye Çorum damgası Samsun’da yapılan Yeşilay Gençler Türkiye Şampiyonası takımlarda kadınlarda Çorum Arenaspor erkeklerde ise Çorum Belediyespor A takımı şampiyonluğu kazandı.

Samsun’da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında Çorum takımları çifte birinciliği kazandılar. Kadınlar takım sıralamasında Çorum Arenaspor kulübü antrenörler Mesut Kuşgöz ve Muammed Kaya yönetiminde Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Eylül Ece Becer ve Arnisa Şeker’den oluşan kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şafaktepespor kulübü ikinci Bu Piliçspor takımı üçüncü Fenerbahçe B takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Çorum Belediyespor A takımı antrenör Mahmutcan Öztuna yönetiminde Berk Öztoprak, Muhammet Ali Atakul ve Arda Kekillioğlu’ndan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanırken Yıldı Raketlerspor takımı ikinciliği Fenerbahçe A takımı üçüncülüğü Yalova Belediyespor A takımı ise dördüncü oldu.